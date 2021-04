Deze straatraps over drugshandel en berovingen scoren miljoenen streams: 'Binnen vijf jaar wil ik de grootste artiest van Nederland zijn’

Anass Ouali (21) wordt met enige vertraging door een vriend afgezet bij de muziekstudio in Rotterdam-Schiebroek. De Vlaardingse rapper zit even zonder eigen vervoer, omdat zijn auto in beslag is genomen vanwege veelvuldig rijden zonder rijbewijs (‘Dat ga ik nu wel eerst halen’). In de studio verontschuldigt hij zich voor de rondslingerende frisdrankblikjes en verpakkingen van afhaalmaaltijden (‘We hebben gisteravond nog tot laat opgenomen’) en gaat hij op zoek naar natte doekjes om de tafel te poetsen.