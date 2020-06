Deze uitvinding is een uitkomst in tijden van corona

Veel leerlingen praktijkon­der­wijs en vmbo voelen zich onveilig

0:39 Een kwart van de leerlingen in het praktijkonderwijs voelt zich op school niet veilig. In het vmbo geldt dat voor een op de zes leerlingen. Dat zegt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) na een enquête onder in totaal zo’n 46.000 middelbare scholieren.