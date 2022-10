Deze week drie dagen lang veel minder streekbussen: chauffeurs gaan weer staken

MET VIDEO Jan had geen idee dat hij op de uitvaart van zijn vrouw was, tot hij begon te zingen: ‘Hij brak’

Haar vader met dementie had geen idee dat hij op de uitvaart van zijn vrouw was, totdat hij begon te zingen. Ineens brak hij: ,,Annie, deze was voor jou.’’ Ilse Hendriks (47) zag hem op de ontroerendste manier afscheid nemen van de liefde van zijn leven. Nu is ze zelf uitvaartondernemer met een boodschap: ,,Mensen met dementie moeten ook kunnen rouwen.”

