Diana (47) knokte met succes tegen digitale aanrander

Niet dat het makkelijk was. Het voeren van de rechtszaken was duur en duurde lang. ,,Toch zou ik het weer doen. Het geeft voldoening dat deze zaak onder de aandacht is geweest van veel mensen en dat het helpt om mensen te waarschuwen. Stuur niet zomaar foto’s naar iemand, zorg dat je diegene eerst kent.”



Het drama waarin Diana verzeild raakte, begint twee jaar geleden als ze via een Facebookgroep voor lesbische vrouwen bevriend raakt met Cindy Klaassen, een vrouw van 27 met wie ze leuke gesprekken heeft. In werkelijkheid zit er geen jonge vrouw achter het account, maar Peter K. uit Landgraaf, een grote, zware man op leeftijd. ‘Cindy’ stuurt Diana pikante foto’s van zichzelf en op haar verzoek stuurt Diana naaktfoto’s en –filmpjes terug. Vooral om die bestanden maakt ze zich nog altijd zorgen. Ze is herkenbaar in beeld, ook met haar gezicht. ,,Ik ben zo bang dat iemand die filmpjes op een dag op Facebook of YouTube tegenkomt. Ik voel me digitaal aangerand. Verkracht bijna.”



Ze weet dat het stom is dat ze die beelden heeft gedeeld zonder dat ze deze internetvriendin ooit in het echt had ontmoet. Zoiets zou ze nu nooit meer doen. Tegelijk was het web dat K. weefde weldoordacht. Maandenlang chatten de twee over allerlei alledaagse zaken. Over het werk, over het verloop van het televisieprogramma 'Wie is de Mol?', over politiek en allerlei persoonlijke zaken. Het contact voelde vertrouwd. Als een vriendschap. Als het maar niet lukt om een ontmoeting te regelen, verbreekt Diana het contact. Kort daarna komt ze erachter dat ‘Cindy’ met meer vrouwen uit de Facebookgroep voor lesbiennes vergelijkbare contacten heeft of had. Ze ontdekt dat de profielfoto van ‘Cindy’ in werkelijkheid van een Limburgse vrouw is die van niets weet. Ook blijkt dat foto’s die ‘Cindy’ van de ene vrouw ontvangt, naar andere vrouwen stuurt en het doet voorkomen alsof zij het zelf is.