Dichte mist, ongelukken en pechgevallen zorgen voor schier oneindige files op A50

Toch gebeurde er tussen Arnhem en Oss bij knooppunt Ewijk rond 06.00 uur een ongeluk. De snelweg was daardoor in zuidelijke richting gedeeltelijk dicht. Twee rijstroken waren afgesloten, waardoor het verkeer nog maar één rijstrook over had.

Om 07.00 was de vertraging al een uur, maar de weg was rond die tijd wél alweer vrij. Echter, niet veel later stond er even verderop bij Heteren een kapotte vrachtwagen (in dezelfde rijrichting). Hierdoor was wederom nog maar één rijstrook beschikbaar. Rijkswaterstaat meldt om 7.15 uur zelfs: ‘het regent pechgevallen en ongelukken op de A50 tussen Valburg en Ewijk.