Dick gaat de duizendknoop te lijf: ‘We moeten die plantjes gewoon mishandelen’

,,Het is geen monster, maar het heeft wel veel eigenschappen van een monster.”



Dick van der Roest heeft het niet over Ayla, het paard dat nieuwsgierig haar hoofd door de deuropening van het tuinhuis steekt en zelfs even naar binnen dreigt te wandelen. Nee, het semi-monster waar de in de Achterhoek woonachtige ondernemer, uitvinder én miljonair het over heeft, staat een eindje verderop op zijn landgoed wortel te schieten – letterlijk, en heel snel bovendien.