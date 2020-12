Die ene student geeft me precies genoeg hoop om deze coronaperiode door te komen

Video Drukte in binnenste­den: 'Mensen, kom niet!’

29 november In meerdere steden is het deze middag druk in het centrum. De gemeentes Amsterdam en Maastricht hebben bezoekers opgeroepen om niet meer te komen. In Rotterdam gaan de winkels vanmiddag opnieuw eerder dicht. In sommige andere steden is het juist een stuk rustiger dan eerder dit weekend.