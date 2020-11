‘Die vervoerders mogen blij zijn dat ze geld krijgen is het sentiment in Den Haag’

De kwinkslag is zelfs in zware tijden nooit ver weg bij Pier Eringa. ,,Het plan luidde Make Transdev Great Again”, grapt de ex-ProRail-baas over zijn eerste jaar bij de vervoerder. ,,Ik moest concessies winnen, het bedrijf winstgevender maken. Dat gaat mooi niet door...” In maart behaalde Eringa nog één succesje - Connexxion behield de busconcessie voor de regio Gooi en Vechtstreek - maar sindsdien is het kommer en kwel.