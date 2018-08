Dienstmeid maakte appartement Johnsons schoon voor technische recherche kwam

Die fles speelt een grote rol in de zaak. Ivana Smit zou door de cider hebben gelopen waardoor haar voetstappen zichtbaar waren op het balkon. Nadat Ivana’s lichaam was gevonden klopten en belden Vanessa en de politie om 15 uur op de deur. Toen hoorden ze een fles vallen, maar er werd niet opengedaan. De politie stelde volgens Vanessa later geen vragen over de gevallen fles.



Maisara staat later in de getuigenbank om haar verhaal toe te lichten. De Indiase vrouw zegt dat zij veertien dagen voor het 4-jarig dochtertje Joey van de Johnsons heeft gezorgd toen het Amerikaanse stel in de cel zat. ,,Overdag bracht ik haar naar school, maar ik durfde niet meer in het appartement te slapen na wat er was gebeurd. Ik nam Joey ’s avonds mee naar mijn huis om daar te slapen.’’ De Amerikaanse ambassade belde dagelijks met de schoonmaakster om te vragen of alles goed ging met het dochtertje van de Johnsons.