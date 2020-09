Diepe spijt na kwetsende reacties op Facebook: 'Ik schaam me heel erg’

Het was een vlaag van verstandsverbijstering geweest die hem nu met schaamte vervult. De 58-jarige Eddy K. uit Druten betuigde vandaag diepe spijt voor de reacties die hij in november 2018 plaatste onder de livestream op Facebook van publiciste Clarice Gargard over de protesten tegen Zwarte Piet in haar woonplaats Amstelveen. ‘Jammer dat ze de slavernij hebben afgeschaft, ik zou de zweep erover halen.’

Dezelfde man, vandaag op de rechtbank: ,,Ik schaam me heel erg voor wat ik gedaan heb. Ik vind het zelf heel grof wat ik geschreven heb. Ik ben een hele rustige vent.” Op de vraag van de rechter waarom K. had gekozen voor verwijzingen naar de slavernij, kon de verdachte geen antwoord geven. ,,Het slaat nergens op. Ik wist ook niet meer dat ik het zo geschreven had.”

Tegen de vier verdachten die vandaag terechtstonden heeft het OM boetes en taakstraffen geëist. Twee van de verdachten moeten volgens het OM een taakstraf van 30 uur krijgen en twee een boete van 350 euro voor “opruiing tot een strafbaar feit”.

7000 reacties

K. is een van de verdachten die zich vandaag voor de rechtbank moesten verantwoorden voor de reacties die zij in november 2018 gaven op het verslag van Gargard. In totaal kwamen 7000 reacties binnen. Met een selectie hiervan stapte het slachtoffer naar de politie om aangifte te doen. ,,Het heeft mijn cliënt enorm aangegrepen”, zei haar advocaat Sidney Smeets.



De verdachten lieten weten het zo allemaal niet te hebben bedoeld. Een paar verklaarden in woede te zijn ontstoken toen zij op de livestream over de intocht huilende kinderen hadden gezien. Dat laatste verbaasde de voorzitter van de rechtbank, die de uitzending nog eens had bekeken en geen huilende kinderen was tegengekomen. ,,Het maakte juist de indruk van een heel gemoedelijke demonstratie.”

Nieuwe officier

Advocaat Smeets ging na aanvang van de zitting ook in op de aflossing van de officier van justitie die zich de afgelopen twee jaar met de zaak heeft beziggehouden. Jacobien Vreekamp werd gisteren van de zaak gehaald nadat er opschudding was ontstaan over haar betrokkenheid bij het besluit om rapper Akwasi niet te vervolgen voor de uitspraken die hij eerder dit jaar deed tijdens de demonstratie op de Dam.

Gargard was onaangenaam getroffen door het nieuws dat zij uit de krant had moeten vernemen. Smeets vertelde dat zijn cliënt geen vertrouwen heeft in de nieuwe officier Paul Velleman en daarom de komende dagen niet in de rechtbank zal zijn. Smeets verzocht de rechtbank de zaak aan te houden tot er een nieuwe officier zich het dossier eigen heeft kunnen maken, maar dat verzoek werd afgewezen.

Wij spraken vanochtend met Sidney Smeets, de advocaat van Gargard. Bekijk hieronder het interview.