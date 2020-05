Dierenambulance doet aangifte: hond in brandende zon aan paaltje achtergelaten

Video Brandweer­lie­den juichen na zien brand, Veilig­heids­re­gio start onderzoek

17:54 Op sociale media circuleert een video die is opgenomen vanuit de cabine van een brandweerauto. Te horen is hoe uitbundig de brandweerlieden zijn toen zij afgelopen vrijdag arriveerden bij de grote brand bij transportbedrijf Van der Heijden in Hapert. De Veiligheidsregio start een onderzoek.