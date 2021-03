Dierenambulance dringt aan op stop verkoop lijmplanken: ‘Geen benul van pijnlijke dood’

Het gebruik van lijmplanken is verboden in Nederland. De verkoop is echter toegestaan omdat professionals vrijstelling kunnen krijgen. ,,Maar dat is vaak niet bekend bij de doorsnee koper. Bij de webshops wordt dat niet vermeld, ook niet dat het voor een langzame en pijnlijke dood zorgt voor de dieren die vast komen te zitten. Die sterven uiteindelijk van de honger en dorst”, legt Lisanne de Boer van de Dierenbescherming uit.

De belangenvereniging heeft een maand geleden 25 webshops in Nederland benaderd met de vraag te stoppen met verkoop of een duidelijke disclaimer te plaatsen. ,,Eén winkel gaf daar gehoor aan. De eigenaar wist niet dat de verkoop verboden was. Drie andere webshops hebben nu duidelijke informatie verstrekt op de site. De rest reageerde niet.”

De Dierenbescherming strijdt al jaren tegen de omstreden lijmplanken. Bij de verschillende dierenambulances komen nog regelmatig meldingen binnen van dieren die vast komen te zitten. ,,Niet alleen muizen en ratten, maar ik heb ook pimpelmezen, roodborstjes en een uil moeten bevrijden”, zegt Iris van Zeijl van de dierenambulance in de regio Rotterdam. Zelfs een kat moest worden kaalgeschoren om los te komen van de lijm.

Een kat in Rotterdam werd geschoren om losgehaald te kunnen worden van een lijmplank. © Dierenambulance

Het bevrijden van de dieren is intensief werk, legt Van Zeijl uit. ,,Met bloem of pannenkoekenmix kunnen we de lijm losmaken van de vacht of veren, daarna begint het herstelproces. Bij vogels moeten de veren weer opnieuw groeien.” Volgens Van Zeijl schrikken mensen vaak van de gevolgen van de val die ze hebben gekocht en geplaatst. ,,Ze zijn onwetend over hoe die werkt. Wanneer de muis vast komt te zitten, duurt het nog dagen voor ie overlijdt. Daar wordt geen rekening mee gehouden. Dan worden wij gebeld.”

Lisanne de Boer van de Dierenbescherming zegt dat er veel diervriendelijkere alternatieven voor de lijmplanken zijn. ,,Met een emmer en een stuk kaas kan makkelijk zelf thuis een val worden gemaakt. Maar de beste bestrijding is het huis onaantrekkelijk maken voor ongedierte. Ruim etensresten zo snel mogelijk op en laat vuilniszakken niet te lang liggen. Dan hebben muizen snel genoeg door dat er niks te halen valt.”

