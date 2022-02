Dierenbeschermers willen af van schaatsen met kangoeroeleer

Dweilpauze

Jacob Havekotte, de eigenaar van Viking, heeft in de dweilpauze van de 1500 meter mannen op de Olympische Spelen wel even tijd om te reageren. Over de oproep om te stoppen met het gebruik van kangoeroeleer kan hij kort zijn. ,,Dat kangoeroeleer wordt al uitgefaseerd. We gebruiken steeds vaker kunststof. In de reguliere schaatsen wordt al langer geen kangoeroeleer meer gebruikt. Alleen in de hele dure schoenen wordt nog wat kangoeroeleer gebruikt. Het is licht en sterk, het beste leer voor topsport.’’