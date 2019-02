Dierenbescherming neemt 25 verwaarloosde herdershonden in beslag in Zeeland

De verdachte fokte voorheen herdershonden, maar hield de honden die hij niet verkocht. Dat werden er uiteindelijk steeds meer en hij begon provisorisch houten hondenhokken in elkaar te timmeren. Hout is slecht schoon te houden en de hokken vervuilden. Ook aan ventilatie en frisse lucht ontbrak het in de hondenverblijven.



Een deel van de honden is volgens de inspectie min of meer ‘gezond’. Enkele honden vertonen wel gezondheidsproblemen of hebben last van het zogeheten ‘kennelsyndroom’. Dorland: ,,Dat krijg je als honden als pup niet gesocialiseerd zijn en daardoor slecht kunnen omgaan met de buitenwereld.’’