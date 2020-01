Dierenbescherming redt 58 katten uit zwaar vervuild huis: ‘Stank sloeg op je keel’

58 katten, een hond, een vogel en drie kamers vol uitwerpselen en urine. Dat is wat een inspecteur van de landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en een wijkagent vorige week aantroffen in een woning in Katwijk. ‘Bij binnenkomst sloeg de stank hen al op de keel’, laat de dierenbescherming weten in een persbericht.



De katten – de bewoner zei dat het er 20 waren, maar het bleken er 58 te zijn – leefden in drie kamers. ‘De katten zaten over drie kamers verspreid in een poging om voortplanting tegen te gaan. Tevergeefs, zoals bleek.’ De grond in de kamers lag vol uitwerpselen en urine; eten en drinken voor de katten was daar tussen gezet. ‘Maar dat was niet toereikend, want er waren magere katten bij. Toen ze vers eten en drinken aangeboden kregen, zijn de dieren twee keer een kwartier aaneengesloten bezig geweest om het om beurten te verorberen. Ze hadden duidelijk honger en dorst.’