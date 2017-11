Dierenmishandeling vaak niet opgemerkt

Melding

Dat geldt niet voor medisch-forensische experts en veterinair pathologen van de Universiteit Utrecht en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die in het centrum de handen ineen slaan. Vanaf volgende week helpen zij te bepalen of er sprake is van mishandeling, bijvoorbeeld aan de hand van foto's van verwondingen. Daarbij geeft het expertisecentrum advies over het veilig stellen van sporen en vervolgstappen bij mishandeling. De dierenarts kan dan melding doen bij de politie, die verder onderzoek kan doen naar de toedracht en verdachten.



Terwijl Amerikaans onderzoek uitwijst dat dierenmishandeling een voorbode van meer geweld kan zijn, is in Nederland is vooral veel onduidelijk over plegers van dierenmishandeling, zegt Anton van Wijk van Bureau Beke, dat onderzoek zal doen naar de zaken die door dierenartsen aan de politie worden gemeld. ,,We weten op dit moment heel weinig over dierenmishandeling. Terwijl er elk jaar duizenden meldingen zijn van verwaarlozing, hebben wij bij eerder onderzoek honderd zaken over mishandeling kunnen vinden, verdeeld over een paar jaar.’’