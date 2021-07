Dijkdoorbraak bij Hattem: water slaat gat van 15 meter, vee halsoverkop in veiligheid gebracht

Ziekenhui­zen gaan in avonden en weekenden opereren om wachtlijs­ten weg te werken

3:00 Ziekenhuizen gaan in de avonduren en weekenden opereren om de wachtlijsten weg te werken. Ook proberen ze zoveel mogelijk dezelfde ingrepen achter elkaar te plannen om tijd te winnen. ,,Zo kunnen we 1 à 2 patiënten per dag extra helpen.”