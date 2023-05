Dik 200 tips binnen over moorden op 22 onbekende vrouwen: ‘Ook namen van slachtoffers’

De internationale campagne over de moord op 22 onbekende vrouwen in Nederland, België en Duitsland heeft na een week geleid tot ruim 200 tips. Daartussen zitten meerdere mogelijke namen van slachtoffers, zo meldt de Nederlandse politie.

„Dan moet je natuurlijk altijd nog onderzoeken of die namen kloppen, maar is alleen al hoopvol om dit soort tips binnen te krijgen", zegt Martin de Wit van de politie. Afgelopen week publiceerden Interpol en de politiediensten uit de drie landen onder de naam Operation Identify Me een lijst met foto’s en tekeningen van de slachtoffers. Doel: het achterhalen van de identiteit van 22 meisjes en vrouwen die meestal gruwelijk verminkt werden gevonden.

Van de drie landen kreeg Nederland overigens wel de minste telefoontjes. In Duitsland kwamen 122 tips binnen, politieorganisaties in België kregen er 55, en in Nederland gaat het om 51 tips. Opvallend: daarbij werden ook mogelijke namen genoemd van slachtoffers. Ook kwamen er tips binnen over kleding of sieraden die de slachtoffers droegen.

Heulmeisje

Van de 22 vrouwen werden er negen in Nederland gevonden. Het gaat stuk voor stuk om vrouwen van wie de politie geen idee heeft wie het is. Misschien wel de bekendste zaak is die van het ‘Heulmeisje’, over haar kwamen elf tips binnen. Het jonge slachtoffer, rond de 14 jaar oud geschat, werd in oktober 1976 aangetroffen op een inmiddels verdwenen parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. Ze was naakt achtergelaten onder bladeren in een kuil.

Net zo'n trieste zaak is die van het ‘meisje van Teteringen’, waar zeven tips over binnenkwamen. De jonge vrouw, vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst, werd op Eerste Kerstdag 1990 gevonden in Teteringen, vlakbij Breda. Ze was vermoord en gruwelijk verminkt. En dat geldt voor veel van de negen slachtoffers die nu in een naamloos graf in Nederland liggen. Hun lichamen werden na hun dood soms in stukken gezaagd of in een koffer gedumpt.

Volledig scherm Het Meisje van Teteringen. Zij werd op 25 december 1990 in het bos bij Teteringen gevonden. © politie

Carice van Houten

Voor de campagne hebben bekende vrouwen uit de deelnemende landen een gezamenlijke, meertalige video opgenomen waarin ze het publiek oproepen namen en informatie door te geven over de vermoorde vrouwen. Voor Nederland deden zangeres S10 en actrice Carice van Houten mee. Dat zorgde er mede voor dat er nu tips binnenkwamen uit heel de wereld. En dat is cruciaal zegt Martin de Wit: „Want wat je vaak zag in zaken van onbekende vermoorde vrouwen, die we al hebben opgelost: de slachtoffers komen vaak uit het buitenland.”

De rechercheafdelingen uit de drie landen gaan de komende tijd de tips nalopen. Als dat leidt tot identificatie zullen nabestaanden geïnformeerd worden. Het brede publiek zal nog wel even verstoken blijven van informatie. De recherche is van plan om de stille periode te gebruiken om ook na te gaan of er nog een verdachte voor de moord gepakt kan worden.

Gemist, maar waar?

Volgens de politie is met de campagne het belang aangetoond om internationaal de aandacht te vragen voor deze vrouwenmoorden. Het vermoeden dat deze vrouwen ergens op de wereld - maar waar? - gemist worden is daarmee bevestigd. Omdat de lijst voor iedereen toegankelijk is, zijn politiediensten niet afhankelijk van de bereidwilligheid van buitenlandse autoriteiten of de politieke situatie in een land om onderzoek te doen.

Op de site van Interpol staat een overzicht van alle zaken, inclusief details, foto’s en video’s. De politie roept op informatie te blijven delen. In Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht besteed aan de zoektocht.