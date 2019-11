Dikke jas aan en muts op voor intocht van de Sint

Wie vandaag naar de intocht van Sinterklaas gaat kijken, kan zich maar beter warm aankleden. Een regenjas is in een groot deel van Nederland niet nodig, maar het is verstandig om een dikke jas en handschoenen aan te trekken. Het wordt grijs en koud.

In Apeldoorn, waar de landelijke intocht is, blijft het droog. Met 6 graden is het kouder dan normaal en door een matige zuidenwind voelt het als 3 graden. Vooral in Groningen, Friesland en op de Wadden is het bij de intocht van hulpsinterklazen waterkoud.

Het zuiden en vooral het zuidoosten van het land zitten wat dat betreft wat gunstiger, met kans op enkele zonnige perioden.

Een band met dikke bewolking wordt op zaterdagochtend vooral boven de provincies in het noordoosten verwacht. Van tijd tot tijd regenachtig is het in de ochtend en begin van de middag in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.



In het westen en het zuiden van het land is de lucht minder zwaar betrokken en blijft het op veel plaatsen droog als de sint arriveert. In Apeldoorn en de zuidelijke provincies is zelfs mogelijk een waterig zonnetje te zien.

Volledig scherm Intocht Sinterklaas Apeldoorn 16 november 2019. Sint en zijn pieten worden om 12.00 uur verwacht. © gemeente Apeldoorn

Vorst