Dikke mensen geweerd bij erewacht dodenherdenking

Het besluit van de vereniging, dat in een ledenvergadering is genomen, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Eén vrijwilliger voelt zich gediscrimineerd. Hij had graag in de erewacht willen staan, maar gezien zijn forse postuur voelt hij zich nu genoodzaakt daarvan af te zien. Ook had voorzitter Gaal vanmiddag een wildvreemde dame aan de lijn, die hem even persoonlijk wilde mededelen hoe belachelijk ze het besluit vindt. Ook zij sprak van discriminatie van de dikke medemens.