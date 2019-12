Dikke mistdeken over Nederland: tanker botst tegen brug, ontregeld vliegverkeer treft duizenden passagiers

Door een zeer dichte mistdeken die over Nederland trok was het auto- en vliegverkeer vanochtend voor een deel ontregeld. Op luchthaven Schiphol werden meerdere vluchten vertraagd en op Eindhoven Airport lag het vliegverkeer tot 12.00 uur zelfs helemaal stil. In de vertrekhal wachtten zo’n 2000 reizigers tot hun vlucht zou vertrekken.

Het KNMI voelde zich vanochtend genoodzaakt code geel af te geven. Ook de ANWB waarschuwde automobilisten goed op te letten. Vooral in het zuiden en in het midden van het land had het verkeer last van een zeer dichte mistdeken. Dinsdag- en woensdagochtend was dat ook al het geval.

Minder dan 200 meter

De mist hield op veel plekken tot ongeveer 11.00 uur aan. Het zicht was op sommige plaatsen minder dan 200 meter. Dat leverde de nodige vertraging op. Automobilisten moesten rekening houden met een zware ochtendspits. Diverse spitsstroken waren vanwege het slechte zicht gesloten.

In de tweede helft van de ochtend trok de mist langzaam op en ging over in nevel en lage bewolking.

Vluchten

Door de mist werden onder andere de eerste vluchten op Eindhoven Airport van donderdag vertraagd. Alle vluchten die tussen 07.00 en 11.00 uur zouden vertrekken, liepen vertraging op. Ook vliegtuigen die aankwamen op Eindhoven Airport landden later dan gepland of weken uit. De vlucht naar Lissabon van 8.50 uur werd zelfs geannuleerd.

Zo nu en dan was er een gaatje waarin een vlucht tóch kan vertrekken. Zo kon rond 10.15 uur het eerste Transavia-toestel vertrekken. Na 11.00 uur kwam het vliegverkeer weer echt op gang. In de vertrekhal wachtten zo’n 2000 reizigers tot hun vlucht zou vertrekken.

Dinsdag- en woensdagavond werden er ook al vier vluchten geannuleerd door de mist.

Schiphol

Op luchthaven Schiphol werden meerdere vluchten vertraagd als gevolg van de dichte mist. ,,Er kunnen minder vliegtuigen op een baan vertrekken of landen dan normaal, de capaciteit ligt dus lager”, meldde een woordvoerder

Op de website van de luchthaven waste zien dat meerdere vluchten vertraging hadden opgelopen. ,,Wij raden reizigers aan de website en die van luchtvaartmaatschappijen in de gaten te houden.” Minder vliegtuigen laten vertrekken en landen per uur is voor de veiligheid. Door de mist kunnen vliegtuigen elkaar minder goed zien en ook het zicht van de luchtverkeersleiding is minder goed.

Tanker botst tegen spoorbrug

Niet alleen het vlieg- en wegverkeer kampt met problemen door de dichte mist. Op de Waal bij Zaltbommel is in de nacht van woensdag op donderdag een tanker tegen een pijler van een spoorbrug gevaren.

Het schip kwam waarschijnlijk door de dichte mist in aanvaring met de pijler van de spoorbrug en is daardoor beschadigd geraakt, maar lekte geen stoffen. Hoeveel schade de spoorbrug heeft opgelopen is nog onduidelijk.

Volledig scherm Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport ligt stil als gevolg van de dichte mist. © ANP

