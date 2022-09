Dilan Yeşilgöz heeft geen empathie en wil iedereen harteloos blijven straffen

Man (27) verdacht van veroorza­ken ongeval waarbij twee kinderen en twee vrouwen omkwamen

Bij een ernstig ongeluk met twee auto’s op een kruispunt in Oud Gastel zijn vrijdagavond twee jonge kinderen (8 en 10) en twee volwassen vrouwen (39 en 42) uit Bosschenhoofd om het leven gekomen. Een derde kind (9) ligt gewond in het ziekenhuis. Eén van de betrokken bestuurders, een 27-jarige Roosendaler, is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het ongeluk te hebben veroorzaakt.

