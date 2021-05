Dim (20) overleed aan een cocktail van acht soorten drugs: ‘We hebben alles voor onze zoon gedaan, alleen opsluiten ging ons te ver’

Lagere waterdruk of bruin water uit de kraan: e-coli wordt uit leidingen Zuid­oost-Bra­bant gespoeld

11:26 Inwoners en bezoekers van Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel, Bladel, Eersel en Duizel zijn nog niet van de e-coli in het drinkwater af. Brabantwater is de leidingen in die plaatsen vandaag door aan het spoelen. Dat kan voor een lagere waterdruk of bruin kraanwater zorgen momenteel.