Dini (66) en Wim (67) uit Vianen ontsnapten aan kogelregen: ‘Vijf minuten later en ik was geraakt’

Keuzegids: Positie beginnende journalis­ten flink verslech­terd

8:08 Het startsalaris van jonge journalisten is er vorig jaar het meest op achteruitgegaan van alle afgestudeerde hbo’ers, signaleren de makers van de Keuzegids hbo. Terwijl het brutoloon van een afgestudeerde aan een hogeschool in 2020 gemiddeld met 65 euro steeg ten opzichte van een jaar eerder, ging het salaris van beginners in de journalistiek met 87 euro omlaag. ,,In geen enkel vakgebied vond een grotere daling plaats”, aldus de Keuzegids.