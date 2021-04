Dino Soerel over Willem Holleeder: ‘Hij heeft smerige dingen gezegd’

Heftig: motoragent knalt tijdens achtervol­ging vol op vrouw die boodschap­pen aan het doen is

19 april Een 56-jarige voetgangster die zondag door een motoragent werd geraakt tijdens een achtervolging in Zevenbergen is zo ernstig gewond geraakt dat ze is opgenomen in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. De agent ligt daar ook en kan nog niet gehoord worden voor het onderzoek.