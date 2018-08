Dinsdag laatste aanval op hitterecord van Warnsveld deze zomer

,,Om eerlijk te zijn denk ik niet dat het er aan gaat, alhoewel je dat natuurlijk nooit 100% zeker weet. Maar als het record sneuvelt dan zou dat dinsdag moeten gebeuren. Als ik kijk naar de gegevens dan zou het 38 graden kunnen worden". Volgens Klaassen wordt de kans daarna alleen maar kleiner. ,,Het kan natuurlijk eind augustus nog wel warm worden, maar in september wordt het echt minder warm. Dan staat de zon verder weg en heeft minder kracht, dus kan dan het Warnsveld-record niet meer gebroken worden".

Regen voor boeren

Voor de boeren in Oost-Nederland - en alle anderen die naar een beetje regen snakken - is er volgens Klaassen nog niet veel positiefs te melden. ,,Er kan woensdag een bui vallen en daarna is er een wisselvallig weerbeeld. Maar het gaan om lokale neerslag. En hoewel elke bui is meegenomen, zal het de droogte van de afgelopen weken niet wegwerken. Het zullen vooral hele zware plensbuien zijn. Daar heb je eerder overlast van dan profijt. Zo'n bui is zo intens dat het overvloedige water meteen weer wegloopt van het land de sloot of vaart in. Het liefst had je een regenfront van uren achtereen, want daar zou de natuur het goed op doen. Maar daar ziet het niet naar uit."

En vandaag?

Ook vandaag krijgen we te maken met flinke zonnige perioden. Vanochtend trekken er wel wat wolkenvelden voorbij. De maximum temperatuur komt uit tussen de 23 en 28 graden. ,,Je zou bijna zeggen dat het vandaag koel is, maar evengoed een prima zomerdag. Ook vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. De minimum temperatuur komt vannacht uit rond de 15 graden", zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

Volledig scherm © ANP XTRA

Morgen wordt het een stuk warmer. ,,Tropisch warm zelfs op veel plaatsen, met veel zon. Het wordt dan 29 tot 34 graden", aldus Klaassen. ,,Aan zee steekt wel een zeewind op, die zorgt voor enige verkoeling."

Hoogtepunt

Dinsdag bereiken we een nieuw hoogtepunt in de hittegolf die Nederland al even in zijn greep houdt. Het wordt zelfs extreem warm met 31 tot 36 graden. ,,'s Avonds is er wel kans op onweer."



Woensdag en donderdag wordt het geleidelijk aan wisselvallig met meer buien. Ook de temperatuur gaat dan dalen. De middagtemperatuur ligt op donderdag, vrijdag en het daarop volgende weekend waarschijnlijk tussen 20 en 25 graden. In het oosten zijn iets hogere maxima ook mogelijk, maar geen tropische temperaturen meer.

Zo extreem

Volgens de 30-daagse weersverwachting van Weerplaza zit temperatuur in Nederland volgende week (van 13 tot en met 19 augustus) nog duidelijk boven normaal. Maar zo extreem als vorige week (met 38,2 graden in Limburg) wordt het niet.

,,Het staat allemaal enigszins in contrast met de 15 daagse weersvoorspelling. Die laat zien dat er juist klimatologisch normale temperaturen zijn in het eerste deel van de week van 13 augustus. Het is dus afwachten of er echt sprake zal zijn van een omslag, of slechts een tijdelijke stap terug in het zeer warme zomerweer."

Weerplaza.nl on Twitter Goedemorgen, je zou bijna zeggen dat het vandaag koel is, maar evengoed een prima zomerdag. Morgen weer tropisch. Meer: https://t.co/hOHu9a6Qbr