Diploma kwijt? Geen paniek! ‘De mol’ vindt ze (bijna) allemaal terug

Laatst nog, belde een 87-jarige meneer die – naar eigen zeggen - in 1950 mulo-examen deed. Hij was zijn diploma kwijt en wilde er graag een exemplaar van. ,,Nee, ik hoef niet te solliciteren, zei hij. Maar hij wilde het inlijsten en aan de muur hangen”, vertelt archivaris Hilbrand, alias de mol.



Noem het een uitdaging. Want zulke oude cijferlijsten zijn niet in een computersysteem tevoorschijn te toveren. Daarvoor moeten archivarissen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, een dienst van het ministerie van Onderwijs) letterlijk de stellages - met honderden dozen, gevuld met duizenden documenten – in een loods in Groningen afstruinen op zoek naar dat ene papiertje. En het lukte: ,,Ik ben gaan terugrekenen, kwam op geboortejaar 1932 en als je er dan 16 tot 18 jaar bij optelt kom je rond de 1950 uit. Factchecking noemen we dat”, legt de mol uit.