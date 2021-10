Diplomaregister krijgt nieuwe naam: Mijn Diploma’s

Amar (26) groeide op in armoede en verovert nu miljoenen­pu­bliek in VS met eigen film: ‘Traantje van geluk gelaten’

9 oktober Hagenaar Amar Somaroo (26) groeide op in een arm en gebroken gezin in de Haagse Schilderswijk. Nooit had hij gedacht dat hij een film zou maken die een miljoenenpubliek zou bereiken. De film, gemaakt van zijn zuurverdiende 5000 euro, is nu te zien op streamingsdienst Amazon Prime in Engeland en Amerika. ,,Ik ben altijd sterk blijven geloven in wat ik kan.”