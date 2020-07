Directeur Amnesty: ‘Racismedebat is zeer gepolariseerd, ook binnen gemeenschappen zelf’

UPDATE Renault rijdt basis­school binnen tijdens afscheids­feest groep 8: ‘We hoorden een enorme knal’

7:35 In het Noord-Hollandse Grootebroek is vanavond een auto een basisschoolgebouw binnengereden, meldt de politie. In de sporthal van de school waren op dat moment mensen aanwezig voor een eindfeest. Niemand raakte gewond. ,,Het was voor alle ouders en kinderen een beladen avond. De ravage was enorm”, zegt een van de ouders tegen deze nieuwssite.