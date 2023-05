Directeur onderwijsbond AOb in wie vertrouwen is opgezegd: ‘Dit is niet persoonlijk’

UpdatePersoneel van de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft het vertrouwen opgezegd in directeur Christa Compas. Volgens Compas zelf draait de zaak niet om haar persoonlijk, zegt ze tegen deze website. De AOb stelt nu voor om een bemiddelaar in het conflict aan te stellen.

Volgens vakbond FNV heerst er al enige tijd grote onrust onder het personeel van de onderwijsbond over de wijze waarop het bestuur te werk gaat. Ondanks dat de ondernemingsraad nog geen advies heeft gegeven over een voorgenomen reorganisatieplan zou daar al op voorgesorteerd worden.

‘De indruk bestaat dat de OR onder druk wordt gezet toch te komen tot besluitvorming en onvoldoende in de gelegenheid is zijn rol te spelen’, schrijft FNV Personeel in een brief aan het AOb-bestuur. ‘Collega’s die zich niet kunnen vinden in het huidige proces ervaren dat zij buitengesloten worden en nog belangrijker, dat zij niet zonder consequenties kunnen uitkomen voor hetgeen hen zorgen baart.’

Sociale veiligheid onder druk

Volgens de vakbond staat de sociale veiligheid binnen de AOb hevig onder druk, is dit meerdere keren aangekaart, ligt er een rapport van de vertrouwenspersoon en is eerder een petitie aangeboden aan het bestuur. Nieuwe afspraken over bijvoorbeeld een plan van aanpak voor de sociale veiligheid zouden ‘absoluut onvoldoende’ zijn. In de manier waarop de directeur, Christa Compas, en de rest van het managementteam de reorganisatie aanstuurt en uitvoert zou een belangrijk deel van de oorzaak liggen.

,,Wij denken dat het niet persoonlijk is”, wil Compas daarover desgevraagd alleen via de telefoon kwijt. Verder verwijst ze naar haar woordvoerder die op dit moment louter een schriftelijke verklaring wil afgeven. Daarin staat: ‘Wij zien dat de zorgen bij de medewerkers diep zitten, ondanks onze toezegging dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden. Er wordt zo snel mogelijk een onderzoek ingesteld naar de sociale veiligheid binnen de organisatie. Verder stellen we voor om een gezaghebbende bemiddelaar te benoemen, die het vertrouwen heeft van beide partijen.’

Ultimatum

In de brief aan het bestuur van de AOb eist de FNV dat de voorgenomen reorganisatie per direct wordt stilgelegd. Als de onderwijsbond niet voor maandag 09.00 uur met een reactie komt, dreigen er acties.

Bij het Humanistisch Verbond, waar Christa Compas hiervoor als directeur de scepter zwaaide, waren er al signalen op ledenvergaderingen over een grote leegloop onder het personeel en een hoog ziekteverzuim. Na vijf jaar vertrok Compas bij het Humanistisch Verbond. Zij ging vanaf 1 april 2021 aan de slag als directeur bij de Algemene Onderwijsbond.

Een woordvoerder van de FNV laat weten vooralsnog niets toe te voegen te hebben aan de brief die vrijdag via persbureau ANP naar buiten kwam.

