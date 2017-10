Directeur Stedelijk Museum stapt op

Brand in Stedelijk Museum Zwolle: hon­derd­dui­zen­den euro's schade

11:31 In het Stedelijk Museum Zwolle is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. De brand ontstond in het oude gedeelte van het museum, op de begaande grond. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat er kostbare stukken verloren zijn gegaan. De schade wordt geschat op zeker honderdduizend euro.