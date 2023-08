Directeuren Co-Med bagatelliseren forse kritiek op huisartsenketen: ‘Overtrokken’

Twee directeuren van de commerciële huisartsenketen Co-Med reageren in een interview in NRC op alle kritiek aan het adres van het bedrijf. Zo zouden onder meer patiënten die de spoedlijn belden, de voicemail hebben gekregen. ,,Dat hele bereikbaarheidsstukje is wel overtrokken”, zeggen de directeuren er vrijdag tegen de krant over. Zij stellen dat niet alleen hun bedrijf, maar Nederlandse huisartsen in het algemeen met problemen kampen.

Directeur en Co-Med-oprichter Guy Schulpen (51) zegt vrijdag tegen de krant dat er ,,meer ambitie dan alleen een commercieel belang” achter het bedrijf zit. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zei eerder oog te hebben ,,voor zorgen die bestaan rondom de bedrijfsvoering van Co-Med” en doet samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar de keten.

Gesloten deuren en geen artsen. Sinds meerdere huisartsenpraktijken zijn overgenomen door commercieel bedrijf Co-Med, klagen veel patiënten dat het alleen maar slechter is geworden. Ook tegen deze site vertelden ontevreden patiënten over slechte bereikbaarheid voor het maken van afspraken en langdurig afwezige artsen.

‘Ingewikkeld concept’

,,Kijk, er zijn wel degelijk klachten geweest, maar bereikbaarheid is een heel ingewikkeld concept. Wat is de norm?”, zegt Schulpen tegen de krant over het onderzoek van de toezichthouders. ,,Die huisartsenzorg, die piept en kraakt niet alleen, die is al voor een deel in elkaar aan het storten. Als dat gebeurt, betekent dat het einde van de poortwachtersfunctie. Het failliet van ons bestel.”

Schulpen haalt in NRC de regio Enschede aan, waar de praktijken ,,vol” zijn. ,,Ondertussen maken de huisartsen in de regio Enschede ruzie met nieuwkomers als wij. Die klagen over concurrentie terwijl duizenden mensen staan te popelen om geholpen te worden. Dan mist er een gevoel van urgentie.”

Volgens Schulpen is de kritiek op zijn bedrijf alsof er gekeken wordt naar ,,het lekkende kraantje in de tuin, terwijl elders de dijken aan het doorbreken zijn”. IGJ en NZa zeiden begin dit jaar onderzoek te doen naar ketens zoals Co-Med omdat ,,het risico bestaat dat de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg” er onder druk komen te staan.

Co-Med heeft sinds de oprichting in 2019 dertig praktijken in het hele land overgenomen, meldt NRC. Het bedrijf maakte in 2022 1,2 miljoen euro winst op een omzet van 9,3 miljoen.