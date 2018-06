Dirigent Bernard Haitink valt op podium

Rustige nacht in Noordwijk na noodveror­de­ning

8 juni Op en rond het Rederijkersplein in Noordwijk is het afgelopen nacht rustig gebleven. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Voor het gebied is sinds gisteravond een noodverordening van kracht, omdat het er volgens de gemeente al een paar dagen zeer onrustig is.