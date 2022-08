Disputen Amsterdamse corps onder toezicht om nieuwe excessen te voorkomen

Update Tenten buiten aanmeldcen­trum Ter Apel per direct verboden

Asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten op een opvangplek mogen niet in tenten verblijven. Alle tenten en andere kampeermiddelen zijn per direct verboden. Dat staat in een noodverordening van de Groningse burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Groningen.

24 augustus