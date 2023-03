Dit boerengezin ‘vluchtte’ een jaar geleden naar Canada: ‘Daar is de boer nog ‘de kearl’’

Dronken bestuurder van gehandicap­ten­bus­je schept twee cliënten en botst tegen woning: ‘Enorme klap’

Een bestuurster van een taxibusje voor gehandicapten is maandagochtend tegen een gevel van een woning in de Tolsteeg in Sliedrecht gebotst. Twee mensen die op de stoep liepen zijn daarbij geschept en in ieder geval één iemand is zwaargewond geraakt. De bestuurster van het busje was onder invloed van drugs of alcohol. De bewoners van de woning zijn ontdaan: ,,We hoorden een klap, en zagen toen twee van onze buren liggen.”