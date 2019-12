Dit decennium was het warmste en zonnigste ooit gemeten

Dit decennium is de warmste én zonnigste sinds het begin van de metingen in 1901. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van Weerplaza.

Het gaat om een hele krappe overwinning, meldt de weerdienst. De gemiddelde temperatuur lag het afgelopen decennium op ruim 10,7 graden in De Bilt. Dat is maar ietsjes meer dan het vorige decennium (2000-2009), toen precies 10,7 graden werd gemeten. Die overwinning zorgt er wel voor dat dit het vijfde decennium op rij is dat het warmer is dan de voorgaande periode.

,,Vanaf de jaren 90 is de versnelde opwarming van het Nederlands klimaat duidelijk te zien. Door enkele koude winters in de 50'er en 60'er jaren staan die decennia lager in de ranglijst dan het decennium van de jaren ‘30", schrijft Weerplaza in zijn nieuwste weerbericht.

Uit de analyse blijkt verder dat in de afgelopen tien jaar de zon gemiddeld over het land zo’n 18.500 uur heeft geschenen. Omgerekend is dat gemiddeld meer dan 5 uur per dag. In het meest sombere decennium scheen de zon ongeveer 13.500 uur, oftewel gemiddeld 3,7 uur per dag. ,,Met de zonneschijnduur van ongeveer 18.500 uur, is een decennium sinds de jaren ‘10 van de vorige eeuw niet zo zonnig verlopen”, aldus de weerdienst.

Dat het steeds zonniger wordt in ons land heeft volgens Weerplaza voor een groot deel te maken met de verbeterde luchtkwaliteit, met dank aan de strengere uitstootregels. ,,Voor de jaren 90 was industrie veel meer vervuilend dan nu. Zo was het bijuvoorbeeld in de jaren 80 ook twee keer vaker mistig dan tegenwoordig.”

Neerslag