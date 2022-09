Dit doet een leven met een verwarming op 17 graden met je: ‘Vet verbranden en hogere weerstand’

Europees bokskampi­oen Errol Parris (52) dood gevonden in Zuid-Willems­vaart

De dode man die gisterenochtend werd gevonden in de Zuid-Willemsvaart bij Erp is de voormalige bokser Errol Parris. Volgens zijn advocaat is de 52-jarige man onwel geworden toen hij dinsdag langs het kanaal reed.

29 september