Dit dragen ‘onze’ Kamerleden tijdens Prinsjesdag: ‘Mijn zoon adviseerde een boerenoverall’

Liedjes van zangduo Vulva leiden tot Kamervra­gen van SGP en Christen­Unie: 'Schokkend’

Snoeiharde punkmuziek over abortus, menstruatiebloed en de dominante rol van mannen in de maatschappij. Dat is waar de Rotterdamse band met de weinig verhullende naam Vulva voor staat. Hun provocatieve boodschap levert muzikanten Kim Hoorweg (29) en Nadya van Osnabrugge (24) echter ook een storm aan kritiek op. Zelfs tot Kamervragen van SGP en ChristenUnie aan toe.

17 september