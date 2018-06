'Dit elftal zal nooit tegen de moordenaar van Tessa spelen'

Wim van Riezen (30), bestuurslid en spits van dat eerste elftal, benadrukt dat hij terughoudend wil zijn naar de media. ,,Voor alle betrokkenen en nabestaanden. We hebben dit binnen het elftal en de club besproken en we waren er heel snel uit. Ik weet niet eens meer precies wie dat voor het eerst riep. Maar toen het duidelijk werd dat we in de nacompetitie tegen hen zouden kunnen spelen, riep er meteen iemand: dan spelen we niet. Nee, niet omdat we hem dan een doodschop geven of omdat het uit de hand zou kunnen lopen, maar gewoon omdat we niet willen. Dat hebben we ook gezegd tegen hen en de KNVB: je kan op het veld gaan staan met scheidsrechter en alles erbij, wij zullen er niet zijn. En daar is bij ons verder weinig discussie over ontstaan.''

In 2008 werd Marco D. veroordeeld tot een celstraf van acht jaar vanwege het wurgen van zijn ex-vriendin Tessa Klaver. Tessa (19 jaar) studeerde rechten aan de Hanzehogeschool in Groningen. Haar grote droom was advocaat worden bij het kantoor Anker en Anker. Ze werd in april 2007 gewurgd door haar ex-vriend Marco die nu 33 jaar oud is. Hij studeerde communicatie.

400 inwoners

Het elftal van Stânfries 'weet wie Marco is' maar persoonlijk kennen ze hem niet. Tessa kennen ze wel. ,,Wij komen uit een dorp net buiten Appelscha, Ravenswoud, 400 inwoners. Iedereen kent hier elkaar", zegt Van Riezen. ,,Dus iedereen kende Tessa, ja, ik ook. Maar ik ga over haar niet te veel vertellen, we willen deze zaak niet door voetbal weer helemaal oprakelen.''

In de reguliere competitie vocht Stânfries het hele seizoen tegen degradatie. Aengwirden joeg een klasse lager op promotie. De elftallen zouden elkaar ontmoeten in de nacompetitie. Door de weigering van Stânfries om te spelen, degradeert de club van Van Riezen nu naar de vijfde klasse, terwijl Aengwirden promoveert.

Bijzaak

Van Riezen: ,,Ja, er is van tevoren contact geweest met Aengwirden, maar nee, ik geloof niet dat bij hun aan de orde is geweest om Marco D. niet te laten spelen. Hij moet ook verder en dat respecteren wij. Het is nou eenmaal zo dat als je je straf erop hebt zitten, je weer mag gaan en staan waar je wil. En we hebben ook contact gehad met de KNVB. Dit is zo'n unieke situatie. Ik denk dat ze hier niet eens een regel of draaiboek voor hebben. Dus zij kunnen ook niet van de regels afwijken. Maar dat we zouden degraderen, heeft voor ons niks uitgemaakt. Voetbal is in dit geval echt bijzaak.''



Van Riezen heeft geen contact opgenomen met de familie van Tessa Klaver, die overigens niet op de club actief is. Hij hoopt dat media de familie met rust zullen laten.

Volgend seizoen kan Stânfries dus aan de bak in de vijfde klasse. Het blijft mogelijk in de toekomst wéér tegen Aengwirden aan te lopen. Al zal dat pas kunnen in het seizoen 2019-2020. Of opnieuw in een nacompetitie. ,,Wat we dan doen? Ik kan niet in de toekomst kijken, ik weet ook niet hoe de elftallen er dan uit zien, maar nee, als ik voor dit elftal spreek, zullen we nooit tegen hem voetballen'', zegt Van Riezen. ,,Ook dan niet.''

'Niet alsnog spelen'