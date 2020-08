Dit is de naam van de eerste Nederlandse pandababy

‘Fan Xing’, dat is de naam van de pandababy die begin mei in Ouwehands Dierenpark in Rhenen werd geboren. ‘Fan Xing’ betekent sterrenhemel in het Chinees en is een ode aan het beroemde schilderij De Sterrennacht van Vincent van Gogh. De afgelopen weken stemden 22.000 mensen uit de hele wereld op de naam die zij het meest passend vonden. De winnende naam kreeg 27,21 procent van de stemmen.

Op die naam heeft het pandajong wél even moeten wachten: vandaag is hij of zij -wat het geslacht is wordt pas bekend als het dier uit het kraamhol komt- 106 dagen oud. In China is het een traditie dat een pandababy na 100 dagen een naam toegewezen krijgt. Bovendien is een pandababy in de eerste 100 dagen het kwetsbaarst; als het die goed doorkomt, is de kans op overleven groot.

Samen met de Chinese ambassade en de China Wildlife Conservation Association koos Ouwehands Dierenpark vijf mogelijke namen uit. Geen ‘Emma’ of ‘Daan’: gekozen kon worden uit Xing He, Fan Xing, He Shun, Dan Qing of He Kang.

Alle namen hebben een link met Nederland. Zo is ‘He’ de afkorting van ‘Helan’, wat Nederland betekent in het Chinees. ‘Fan’ is een afkorting van Fan Gao, wat weer verwijst naar Van Gogh in het Chinees. Fan Xing is sterrenhemel in het Chinees, een ode aan het beroemde schilderij De Sterrennacht. ‘Qing’ is een verwijzing naar QingHuaCi, wat blauw en wit porselein betekent en refereert aan Delfts blauw.



Alle namen zijn volgens de dierentuin genderneutraal, we weten immers het geslacht nog niet. Ruim 22.000 mensen uit de hele wereld hebben in de afgelopen weken op een naam gestemd. Gespeculeerd over de naam werd er al volop. Die zou moeten lijken op die van papa Xing Ya -wat ‘elegante ster’ betekent, en mama Wu Wen -dat betekent ‘mooie krachtige wolk’. Tijdens de eerste dagen na de geboorte vond een groepje Twitteraars dat het ‘Mie’ moest gaan heten: Panda-Mie.



Volledig scherm Twee van de in België geboren panda's. © BELGA

Bijna naar buiten

De Rhenense pandababy is een bijzondere: het is de eerste babypanda die ooit in Nederland geboren werd, en de eerste Europese pandababy die zonder ivf verwekt werd. In België werden in de afgelopen vier jaar drie pandababy’s geboren (Tian Boa en tweeling Bao Di en Bao Mei), die allen via ivf op de wereld kwamen.

In oktober zal de baby -naar verwachting- voor het eerst voor publiek te zien zijn. Verwacht wordt dat dat zorgt voor veel publiek; in de Belgische Dierentuin Praia Daiza was de wachttijd om te kijken naar de pandababy’s zo’n twee uur.

Verslaggeefster Josselin Gordijn is bij de onthulling van de naam van de babypanda aanwezig.