Dit is de prijs van een lossere kerst: ‘800 extra ziekenhuisopnames’

Dat meldt een ingewijde aan deze nieuwssite. De prognoses bevatten een onzekerheidsmarge maar als iedereen met kerst en oud en nieuw zes (in plaats van drie) personen per dag op bezoek zou krijgen, kan dat leiden tot 820 extra ziekenhuisopnames, waarvan 120 op de intensive care, zegt de bron: ,,En dan duurt het een week langer voor je weer onder de signaalwaardes zakt.”

Als daarnaast ook nog wordt overgegaan tot een gedeeltelijke opening van de horeca en verruiming van de groepsgroottes in theaters en musea loopt de teller op naar 140 ic-opnames en 800 patiënten extra op de verpleegafdelingen. ,,En dan zou het twee weken langer duren voor je weer op een acceptabel niveau komt.” Een extra ‘virtuele’ schoolweek zou volgens de modellen te weinig effect hebben om de versoepelingen mogelijk te maken. Momenteel liggen er 1700 coronapatiënten in het ziekenhuis, voor het eerst stijgt het aantal weer licht na een gestage daling.

‘Drie naar vier lukt ook niet’

Om 19.00 uur vanavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) een persconferentie over de komende feestdagen. Op het Binnenhof zeggen betrokkenen dat er geen enkele versoepeling mogelijk is: daarvoor zijn de coronastatistieken te beroerd. ,,Er was nog heel even sprake van een minimale verruiming van het aantal gasten in huis, van drie naar vier, maar zelfs daarvoor is geen ruimte”, zegt een coalitiebron.