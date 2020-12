Dit is de vrouw achter het twitteraccount @SintNicolaas: gaat ze nu stoppen?

,,Het is ooit begonnen als grap”, zegt ze over het account dat nu zo'n 37.000 volgers heeft. ,,Het was helemaal in de begintijd van Twitter. Toen was het nog leuk om met elkaar te debatteren. Ook al was je het niet per se eens met elkaar, het bleef wel vriendelijk en beschaafd. Ik heb in die tijd het account @SintNicolaas aangemaakt. Bedoeld om mensen als Sinterklaas aan te spreken. Dat ze zich moesten gedragen. Een beetje op de manier zoals Bram van der Vlugt dat ook deed: streng maar rechtvaardig.” Maar met de verscherping van de discussie rond Zwarte Piet, werd het voor De Boevere steeds lastiger om mensen niet onbedoeld op de tenen te trappen.