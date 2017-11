Dit is de winnaar van de robotschrijfwedstrijd

Er kwamen 131 verhalen binnen naar aanleiding van een oproep op deze website. In bovenstaande video vertelt jurylid Ronald Giphart, die zelf een boek schreef met Asibot, waarom Jan Willem van Dormolen de terechte winnaar is. De Hagenaar, vertaler van beroep, kreeg vanavond in Barendrecht een boekenpakket uitgereikt.

Hieronder het verhaal dat hij met de hulp van een robot schreef:

,,Als ik schrijven wil, dan schrijf ik. Dat laat ik niet over aan een of andere machine. Ik heb het gevoel dat ik me er niet mee bemoei. Ik zou het niet kunnen verdragen als ik het zou doen vergeten. Zou doen verdwijnen. Mezelf zou doen verdwijnen.

Maar dat was niet het geval. Het was al erg genoeg dat ik het niet had gedaan. Ik had het gevoel dat de machine mijn leermeester was, maar ook mijn leerling. En vice versa. Maar dan omgekeerd. Dat was niet de enige manier om de schaduw van de beweging te ontwijken. Het was een eeuwigheid geleden dat ik uit de schaduw was gestapt. Mezelf had laten gelden. En toen had ik me niet verroerd. Ik was niet gewend aan de dood, die me op de een of andere manier stilletjes had beslopen.

Ik was op het nippertje ontsnapt door radicaal in te grijpen. Het heft in handen te nemen. En dan zijn er nog de verklaringen die ik voor de beveiliging heb gekregen. Maar dat is niet zo. Iedere verklaring is een leugen, iedere uitleg een dwaallicht, elke bijstand een hinderpaal. De tweede man is de man die de kwestie van de toekomst van de mensheid aanvaardt.

Onze vriendschap is er een van de meer intieme soorten. Een vriendschap die uitlegt, expliciteert en voorzegt. Maar de meeste mensen zeiden niets over de betekenis van de woorden. Ze wisten niet wat ze aanmoesten met de diepere lagen van communicatie. De tweede man en ik, nee, ik en de tweede man hadden daar geen probleem mee. De stem van de andere man was een klank van medeleven en een verbijstering van de vrouw die hem had geholpen mij te vinden.

Alle vrouwen kennen mij, ze weten waar ze zwervers, zoekenden en eenzame straathonden heen moeten sturen. Ik zal er niet mee liggen om te zien wat er in de stad gaande is. Maar ik wil het niet weten. Ik hoef de stad niet te kennen om mezelf te kennen. Om de man te kennen, om de vrouw te kennen, om de kinderen te kennen. Ik heb gezegd dat de kinderen daar niet zouden zijn. Ze zouden me niet meer vertrouwen.