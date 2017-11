'Dit is eigenlijk de leukste baan die je je kunt voorstellen'

Kinderen mogen vanavond weer met hun lampions langs de deuren om snoep op te halen. De periode rondom Sint-Maarten en Halloween is een mooie tijd voor snoepfabrikanten. Bij Holland Foodz in Oosterhout maken ze kaneelstokken, nogablokken, zuurstokken en nog veel meer oud-Hollands snoepgoed. Directeur Jan Harm Spijkervet doet het zelf rustig aan. ,,Ik eet niet veel snoep. Snoep moet passen in een gebalanceerd voedingspatroon,'' aldus de Willy Wonka van Oosterhout.