Dit is hoe je moet vlaggen op 4 en 5 mei

met video Weer een drukke dag op Schiphol, lange rijen in vertrekhal­len

Het is vandaag weer erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen in de vertrekhallen. Het is de luchthaven niet gelukt om de reizigersaantallen omlaag te brengen, maar ‘de drukte is beheersbaar', aldus een woordvoerster.

1 mei