Dit is Joachim (8), illustrator voor J.K. Rowling

De Britse schrijfster, wereldberoemd geworden door haar boeken over tovenaarsleerling Harry Potter, schreef het voorleesboek voor haar eigen kinderen. Het werd nooit gepubliceerd. Tot nu. En net als bij de Potter-boeken speelt fantasie en verbeelding een grote rol.



Datzelfde geldt voor de tekening van Joachim. ,,Ik heb een kruising gemaakt tussen een draak en een slang die zich in tweeën splitst.” Hij kreeg een fragment uit het boek te lezen en kon zijn gedachten de vrije loop laten bij de legendes van De Ickabog.



Tekenaar blijft bescheiden

Héél erg spannend vond hij het fragment dat hij onder ogen kreeg niet, zegt hij eerlijk. Maar het is natuurlijk wel mooi dat zíjn tekening in een boek staat van een schrijfster van bestsellers. Joachim - ‘Ik teken sinds ik twee ben’- is tevreden met zijn werk maar blijft bescheiden. ,,De tekeningen van de anderen zijn ook goed.”



Zijn school de Sieppe is in ieder geval happy. Dankzij Joachim heeft de school een pakket kinderboeken ter waarde van 500 euro binnengesleept.