Dit is misschien wel het allerstilste stembureau van Nederland: ‘Nu nog meer doven op de kieslijst’

Een stemlocatie volledig geleid door doven en slechthorenden. Aan de buitenkant is aan de Kleinesingel in Utrecht weinig bijzonders te zien maar misschien is dit wel het stilste stembureau van Nederland.

Net voor zijn werk parkeert Utrechter Joep Toonen rond 10.30 uur nog even zijn fiets voor de deur van het College voor de Rechten van de Mens. Hier aan de Kleinesingel vlakbij zijn huis gaat hij zijn stem uitbrengen bij een gebarentalig stembureau.

Als Joep binnen stapt treft hij stilte. Achter de tafel zitten achter een plastic scheidingswand drie vrouwen. Onderling kletsen ze volop. Maar omdat dat gebeurt met behulp van gebaren, merken bezoekers daar behalve handbewegingen heel weinig van en heerst hier rust, waar op veel andere stembureaus stilte een zeldzaamheid is.

Wereld te winnen

Een van de vrouwen achter het bureau is Lisa Hinderks (25). De Utrechtse heeft zich hard gemaakt voor een speciale stemplek voor doven en slechthorenden. Ze is zelf slechthorend en vandaag vice-voorzitter. Lisa vindt dat juist de politiek zich hard moet maken voor dit soort inclusie. ,,Wat dat betreft is er nog een wereld te winnen als je kijkt naar de aandacht van de politieke partijen in Utrecht.”

Na de eerste ervaringen met een stembureau met gebarentolk tijdens Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar, is hier aan de Kleinesingel nu zelfs een volledig door doven gerund bureau. En dat maakt Lisa trots. ,,Heel belangrijk deze aandacht, zodat ook wij echt meedoen. Ook deze stemmers kunnen nu gewoon een praatje maken, over het weer bijvoorbeeld. En ‘gewone’ stemmers kunnen kennismaken met dove mensen.”

Heel belangrijk

Want ‘gewone’ stemmers zoals Joep zijn ook welkom en vormen vandaag de meerderheid van de gestaag binnendruppelende bezoekers. ,,De vorige keer was het drukker, toen stonden mensen in de rij buiten. Maar het gaat erom dat Utrecht deze plek biedt, dat is zó belangrijk”, vindt ook Benny Elferink, directeur van het Nederlands Gebarencentrum en vandaag voorzitter van dit Utrechtse stembureau.

Elferink is blij met dit aanbod in Utrecht en noemt de stad een voorloper waar gemeenten als Amsterdam en Rotterdam een voorbeeld aan kunnen nemen. Als dit stembureau structureel terugkeert bij de komende verkiezingen is hij content. ,,Voor een stad als Utrecht is een zo’n bureau voldoende.”

Wensen

Elferink heeft nog wel wensen: ,,Nu nog meer dove mensen op de kieslijsten van politieke partijen en doorpakken met veel meer gebarentolken bij tv-programma’s, zoals tijdens de coronapersconferenties.” Lisa voegt toe dat ook iconen zoals tijdens deze persconferenties zeer kunnen helpen op stembureaus. Bijvoorbeeld om mensen met een buitenlandse achtergrond beter wegwijs te maken.

Quote Ik wist niet dat dit zo’n speciaal stembureau is maar had dat wel direct bij de ingang al door Joep Toonen

Joep brengt ondertussen rustig zijn stem uit. ,,Ik wist niet dat dit zo’n speciaal stembureau is maar had dat wel direct bij de ingang al door.” Voorzitter Jacobine Geel van het College voor de rechten van de Mens vindt het logisch dat juist hier een gebarentolk aanwezig is. ,,Het College is de nationale toezichthouder als het gaat om de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Een van de bepalingen uit dit verdrag is dat het voor mensen met een beperking net als voor alle andere stemgerechtigde burgers mogelijk moet zijn om te stemmen.”

Geen aardig gebaar

,,Het is belangrijk dat alle stembureaus zo ingericht zijn dat ze ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat is geen aardig gebaar, maar een verplichting vanuit het VN-verdrag. Het verdrag bepaalt dat we belemmeringen uit de weg ruimen. Laten we die bepaling serieus nemen, zeker waar het gaat om zoiets belangrijks als stemmen.”

Joep staat binnen een paar minuten alweer buiten en springt op zijn fiets richting werk, terwijl nieuwe stemmers zich aandienen. De ook aanwezige stagiair heeft het hier vandaag niet druk maar ze is klaar voor alle gebarenhulp waar nodig. En op dat aanbod zijn alle aanwezigen trots.