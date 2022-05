Dit is waarom de benzineprijzen aan de Nederlandse kant van de grens niet verder kunnen zakken

Nu de prijs van benzine in Duitsland vanaf morgen flink daalt, lijkt het logisch dat collega's aan de andere kant van de grens meebewegen. Profiteren we ook daar van lagere prijzen?

Als 1 kilometer verderop de prijs van benzine 30 cent goedkoper is, dan wil je als tankhouder over de grens wel iets doen om toch nog klanten te kunnen trekken. Zakken met de prijs dus, zou je zeggen. Maar dat zit er niet in. En dit is waarom.

Hoe komt de benzineprijs tot stand?

Wat je betaalt voor benzine, daar heeft de ondernemer amper invloed op. Als je aan de pomp staat, betaal je als eerste dubbel belasting. De grootste hap is de accijns, de belasting op brandstof. Op dit moment is dat 65 cent per liter. Daarnaast is er nog de 21 procent btw, op dit moment zo’n 45 cent per liter. Daarnaast zijn er de vaste kosten van de ondernemers, een vast bedrag voor het maken van de benzine en de kosten van het transport en reclame. De meest wisselende prijs is die van de olie zelf. Op dit moment is die prijs zeer hoog door de oorlog in Oekraïne. Ook daar heeft de pomphouder geen invloed op.

Is dit in Duitsland anders?

Nee, het grote verschil is dat de accijns in Duitsland al jaren lager ligt. Nu Duitsland die accijns flink laat zakken, zakt de prijs vanzelfsprekend mee.

Waarom dan? Kan de ondernemer die winst niet in de eigen zak steken?

Een eigenaar heeft eigenlijk maar weinig invloed op de prijs aan de pomp. Die wordt namelijk vooral bepaald door de dagprijs van benzine en de daaraan gekoppelde adviesprijs. Waarom het ene tankstation dan toch goedkoper is dan het andere? Dat zit vooral in het contract met de leverancier. Daarin zit vaak een korting op de literprijs, maar die kortingen verschillen: de ene ondernemer krijgt standaard 5 cent, de andere 15 cent korting. Dat is de marge van de ondernemer. Dat geld kan hij gebruiken als winst, maar ook om de prijs aan de pomp wat lager te zetten, zodat hij of zij aantrekkelijker is dan de concurrent. Aan winst blijft er dan maar een paar cent per liter over.



Een pomphouder verdient niet meer geld als de prijs hoog is?

Dat klopt. De marge is altijd hetzelfde. Een pomphouder verdient op elke liter, hoe duur die ook voor de automobilist is, precies hetzelfde bedrag. De rest van de opbrengst gaat naar de staat en de producent. Het betekent overigens niet dat de pomphouder helemaal nooit iets extra’s kan verdienen. Er komt immers niet elke dag een tankwagen langs bij de meeste pompstations. ,,AIs je opslagtank net leeg is op het moment dat de prijzen hoog zijn, dan heb je als ondernemer pech als een dag later de brandstofprijs flink daalt”, vertelt Tim Schoenmakers van Beta, de belangenvereniging van pomphouders. ,,Stel, de benzineprijs staat op 2,20 euro en jij koopt in met 15 cent vaste korting. Als de benzineprijs een dag later met 21 cent zakt, moet jij je benzine met verlies verkopen.”



Andersom werkt dit uiteraard ook zo.

Volledig scherm Nederlanders in de rij voor een Duits tankstation. Gaat dit morgen ook weer gebeuren? © archieffoto theo kock

Dus als ik aan de Nederlandse kant van de grens ga tanken, blijf ik net zoveel betalen?

Ja, helaas. De meeste ondernemers hebben naar eigen zeggen nog een paar cent speelruimte. Als ze verder dalen in de prijs, leggen ze op elke liter benzine geld toe. ,,Hier valt niet tegenop te concurreren”, zegt Ewout Klok, pomphouder in de grensstreek.

Gaan die ondernemers nu kopje onder?

Zo snel zal het niet gaan. Tanken in Duitsland is al jarenlang goedkoper, dat zijn ze gewend. Tankhouders beleefden dit jaar juist een extraatje doordat de afgelopen weken in Nederland de accijnzen waren gedaald, maar in Duitsland nog niet. Een tankhouder in Aalten zag de afgelopen weken zeven keer zoveel klanten uit Duitsland, vertelt Schoenmakers. Ook omdat de prijs in Duitsland de laatste weken sterk steeg.

Volledig scherm Een leeg tankstation in Zevenaar, vlak bij de Duitse grens. Nederlanders tanken vanaf 1 juni over de grenzen een stuk goedkoper. © ANP

Het is deze dinsdag stil bij de pompstations in de grensregio. Enkele zakelijke tankers gooien nog hun auto vol met dure benzine. Een enkeling gooit er voor een tientje in om te overbruggen tot morgen. Voor Nijmeegse student Douwe Feitsma (20) is het wachten tot 1 juni. ,,Ik loop al dagen uit te meten waar ik heen kan rijden. Op een studenteninkomen zijn deze energieprijzen niet te betalen.” Morgen trekt Feitsma de grens over voor een volle tank. ,,Je bent gek als je het niet doet voor 50 cent verschil per liter.” Bovendien is de vraag hoe lang de Duitse accijnsverlaging in stand blijft. Zoals het nu lijkt, duurt die maar drie maanden. De Nederlandse accijnsverlaging duurt tot het einde van het jaar. Mogelijk profiteren de pomphouders na de zomer dus weer. Vooral diesel kan dan zomaar goedkoper zijn in Nederland dan in Duitsland. Toch wil Beta wel dat er met buurlanden een bandbreedte voor de accijnzen wordt afgesproken, zodat de verschillen tussen landen niet te groot worden.

