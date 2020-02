Dit is waarom Duitsland (nog even) een plofkraakparadijs is

video Meer toezicht, minder gevangenen: speciale vleugel voor de ‘zwaarste jongens’

20:00 Is dit de toekomstige leefomgeving van Ridouan Taghi? Of die van Omar L., van wie handlangers hem onlangs probeerde te bevrijden uit zijn cel in Zutphen? Sinds de reeks ontsnappingspogingen uit ‘gewone’ gevangenissen, zint minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) op maatregelen. Hij hoopt die te hebben gevonden met een speciale afdeling in Friesland.