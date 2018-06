Dit is waarom het eigenlijk vandaag 'de langste dag' is

20 of 21 juni?De start van de astronomische zomer op 21 juni wordt bestempeld als 'de langste dag' van het jaar. Maar volgens website zonsondergang.info gaat de zon op 21 juni een minuut later op dan 20 juni. Dus zou het eigenlijk vandaag de langste dag moeten zijn. Hoe zit dat?

De zon kwam vanmorgen om 5.07 op en om gaat om 22.06 weer onder. Morgen is de zonsopkomst volgens zonsondergang.info om 5.08 uur. ,,Het gaat hier echter niet om een minuut, maar om secondewerk'', verklaart meteoroloog Raymond Klaassen. ,,Dit verschil kun je zelf niet merken, maar er zijn meer factoren die bepalen of je het als de langste dag ervaart. Bewolking is zo'n factor en omdat het vandaag zonniger wordt dan morgen, zou je vandaag overduidelijk als langste dag kunnen beschouwen.''

Volgens astronomen is het pas morgen om 12.07 zover. Dan staat de zon loodrecht boven de Kreeftskeerkring, en is het de zonnewende. Dit wordt vooral in Scandinavië uitgebreid gevierd met midzomernachtfeesten, omdat de zon daar helemaal niet ondergaat. In het Engelse Stonehenge komen duizenden mensen samen om de zonsopgang te aanschouwen.

Hoe zit dat met die seizoenen?

Op de kortste dag van het jaar staat de zon loodrecht boven de Steenbokskeerking. Rond 21 maart en 23 september staat de zon in een rechte lijn boven de evenaar en duren dag en nacht even lang. Deze data staan voor de start van de lente en de herfst, alhoewel er over deze laatste datum ieder jaar flink wordt gediscussieerd op internet. De een beweert 21 september, de ander 22 september en weer een ander 23 september.

De weerman legt uit waarom astronomische data variëren. ,,De aarde is niet helemaal rond en ook de baan van de aarde is niet rond, maar heeft een ellipsvorm. In die baan draait de aarde in wisselende snelheden om de zon heen. Daarom beginnen de seizoenen nooit op exact hetzelfde moment. Schrikkeljaren en de klok een uur verzetten, moeten deze tijden weer wat rechttrekken.''

